Açores entre as 12 melhores ilhas do mundo em top da Big 7 Travel

Numa altura em que os Açores se preparam para os receios da passagem do furacão Lorenzo, chegam boas notícias para a promoção do turismo açoriano. O site de viagens Big 7 Travel elegeu o conjunto do arquipélago para o seu top 50 de melhores ilhas do mundo, com os Açores a surgirem no 12.º lugar.

Numa lista liderada pela remota Flatey, nos fiordes da Islândia, dedicada “às ilhas mais maravilhosas do mundo neste momento”, os Açores são destacados como um “recente destino turístico emergente” e sugere-se andar “a saltar de ilha em ilha”.

“É um dos maiores santuários de baleias do mundo”, indicam no pequeno texto que resume as mais-valias açorianas, onde também se encontram mais sugestões: “Explore géisers, quentes águas termais e lagos vulcânicos.”

Para surpreender, o guia, em lugar de outras ilhas mais populares entre os turistas, de São Miguel à Terceira, opta por destacar a mais pequena e singular das ilhas. A top pick é a “pequenina ilha do Corvo, com a sua ampla, bela cratera no centro” (o deslumbrante Caldeirão) e que “atrai muitas espécies de pássaros vindos da Europa e América”.

A magia do Caldeirão contém todos os Açore? Um monumento incomensurável.

A lista, informa o site – que, além de criar conteúdos e guias se dedica a publicar tops fadados para se tornarem virais –, foi decidida a partir “dos votos nos nossos leitores, pontuações anteriores de resultados agregados dos media e contribuições da equipa editorial”.

O top 12

Flatey, Islândia Palawan, Filipinas Espirito Santo, Vanuatu Sommarøy, Noruega Korcula, Croácia Ilhas de Aran, Irlanda Pemba, Zanzibar Barbados Lummi, Washington Bora Bora, Polinésia Francesa Rawa, Malásia Açores

