Estúdios Valentim de Carvalho com dívida de 3,6 milhões ao Estado

Sob administração judicial desde o início de Agosto, a empresa Estúdios Valentim de Carvalho deve neste momento quase 16 milhões de euros a 55 entidades, sendo 3,6 milhões de euros dessas dívidas ao Estado.

De acordo com a notícia publicada esta terça-feira pelo Jornal de Negócios, a lista de credores da Estúdios Valentim de Carvalho no âmbito do Processo Especial de Revitalização em que entrou a empresa inclui 55 entidades que reclamam crédito no valor de 15,9 milhões de euros.

Entre as dívidas, estão, diz o Jornal de Negócios, 1,8 milhões de euros à Autoridade Tributária e 1,8 milhões ao Instituto da Segurança Social.

A banca também se destaca na lista de credores, com a Caixa Geral de Depósitos a reclamar mais de um milhão de euros, o Novo Banco 700 mil euros e o BPI 600 mil euros. No total, a Estúdios Valentim de Carvalho tem dívidas à banca de aproximadamente três milhões de euros.

Os responsáveis da empresa têm garantido que os planos de renegociação destas dívidas – baseados numa mais-valia gerada pela venda de terrenos – têm o acordo dos credores.

A Valentim de Carvalho já tinha, entre 2014 e 2016, passado por um Processo Especial de Revitalização, com renegociação de dívidas.