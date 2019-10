Empresas libertam menos CO2 mas ainda há muita pegada para limpar

Depois de, em 2017, ter registado o quinto maior aumento no dióxido de carbono libertado para a atmosfera entre os países da União Europeia (cerca de 7,3%), Portugal foi o estado-membro que mais baixou as emissões no ano passado, na ordem dos 9%. E algumas das principais empresas portuguesas acompanharam a tendência, com diminuições percentualmente superiores, nalguns casos.

