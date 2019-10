Cofina vai aumentar capital em 85 milhões para comprar TVI

A Cofina indicou hoje que está perspectivado um aumento de capital social em 85 milhões de euros para o financiamento parcial da compra da participação da Prisa no Grupo Media Capital, dono da TVI, foi comunicado ao mercado.

“A Cofina […] informa, no âmbito da operação de aquisição da participação detida pela Promotora de Informaciones (‘Prisa’) no Grupo Media Capital e da oferta pública de aquisição [OPA] das acções da Media Capital anunciada preliminarmente em 21 de Setembro de 2019, que se encontra perspectivada a realização de um aumento do capital social da Cofina, num montante que actualmente se estima de 85.000.000,00 euros, destinado ao financiamento parcial da referida operação de aquisição”, lê-se na informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A dona do Correio da Manhã e do Record referiu ainda que vai divulgar ao mercado as informações exigidas relacionadas com “a aprovação pelos órgãos competentes e a realização do referido aumento de capital”, quando estiverem definidos os termos e condições em que será proposto à assembleia-geral.

Em 21 de Setembro, a Cofina anunciou que chegou a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das acções que detém na Media Capital, valorizando a empresa em 255 milhões de euros.

Também no mesmo dia, a empresa afirmou que o financiamento para a compra das acções da dona da TVI estava assegurado “através de um crédito bancário já aprovado e da realização de um aumento de capital”.

“Caso a aquisição da referida participação venha a ser positivamente apreciada pelos reguladores, o seu financiamento está assegurado através de crédito bancário já aprovado e da realização de um aumento de capital”, refere a administração da Cofina, liderada por Paulo Fernandes, num comunicado enviado à Lusa.

“Excluindo a percentagem de capital em ‘free-float’ [disperso em bolsa], o aumento de capital está garantido em mais de 50% pelos actuais accionistas de referência, sendo, no entanto, possível que entrem novos investidores com posições qualificadas”, acrescentou.

Para a Cofina, a criação de um grupo “financeiramente forte é o melhor garante da independência editorial e da criação de valor para todos os ‘stakeholders’ [partes interessadas], incluindo colaboradores, accionistas, clientes, fornecedores e parceiros”.

O prazo para a Cofina requerer à CMVM o registo da Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a Media Capital termina no dia 11 de Outubro.

O grupo Cofina detém, além do Correio da Manhã e do Record, a CM TV, o Jornal de Negócios, a revista Sábado, entre outros títulos.

Por sua vez, a Media Capital conta com seis canais de televisão e a plataforma digital TVI Player. Além da TVI, canal generalista em sinal aberto que celebra 26 anos, conta com a TVI24, TVI Reality, TVI Ficção, TVI Internacional e TVI África.

A Media Capital tem também rádios, onde se inclui a Comercial.