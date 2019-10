Sporting ataca José Pereira e diz que a ANTF “não é uma ordem profissional”

O Sporting considerou nesta terça-feira que as críticas do presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) sobre a contratação de Silas como técnico principal são “ridículas e inaceitáveis”, lembrando que o organismo “não é uma ordem profissional”.

Em comunicado publicado no site oficial, o clube de Alvalade referiu que a ANTF é uma associação de “tipo sindical” e remeteu para a Constituição portuguesa, em que “todos têm o direito de escolher livremente a profissão ou o género de trabalho e só a lei pode restringir o direito de escolha da profissão”.

“Esta associação de tipo sindical não é uma ordem profissional, pelo que o Estado não lhe atribuiu essa competência especial de regular as normas técnicas e os princípios e regras deontológicas dos respectivos profissionais”, lê-se no comunicado.

Em causa estão as críticas do presidente da ANTF, José Pereira, proferidas na semana passada à Rádio Renascença, em que criticou a contratação de Silas por parte por Sporting, numa altura em que não tem o nível de qualificação necessário para treinar na I Liga.

“Custa-me a acreditar que uma pessoa licenciada em medicina, como o presidente do Sporting [Frederico Varandas], admita para exercer funções quem não está devidamente habilitado. São situações tão ridículas como inaceitáveis”, disse o dirigente.

Para o Sporting, as palavras de José Pereira são “ridículas e inaceitáveis” e assentam num princípio “ilegal e inconstitucional”. “O próprio presidente dessa associação, ao justificar as suas declarações dando como exemplo a actividade médica e procurando assim equiparar as competências da mera associação de treinadores à Ordem dos Médicos, está assim a demonstrar o estado de confusão em que ele próprio vive”, considerou o Sporting.

Os “leões” vão mais longe e acusam José Pereira de um “comportamento descabido e de anti-sportinguismo primário”, acrescentando que vão tomar medidas para “restringir” a posição da ANTF.

“Face ao comportamento absolutamente descabido e de anti-sportinguismo primário relevado pelo presidente da ANTF, o nosso clube anuncia que vai encetar diligências para que sejam restringidas as atribuições daquela associação, começando por exigir à Liga Portuguesa de Futebol Profissional que avalie se é legal o princípio da certificação dos treinadores”, concluem os “leões”.