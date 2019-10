Shakhtar Donetsk deu a volta à Atalanta

O primeiro jogo de sempre da Atalanta em casa, na Liga dos Campeões, terminou com um sabor amargo. Na 2.ª jornada do Grupo C, o Shakhtar Donetsk marcou praticamente no último minuto para arrebatar, em Itália, um triunfo que relança a luta pela segunda posição. Isto, partindo do princípio de que o Manchester City confirmará o seu óbvio favoritismo.

Luís Castro viu o Shakhtar entrar mal na partida, diante de um adversário organizado, pressionante e ambicioso, que dispôs de uma grande penalidade logo aos 16’. Josip Ilicic, porém, não conseguiu converter e a Atalanta teve de continuar à procura do golo. E ele chegou aos 28’, o primeiro de sempre na Champions: Duvan Zapata foi o autor e é o nome do colombiano que ficará para sempre nos livros.

A reacção dos ucranianos chegou em cima do intervalo, pelos pés de Junior Moraes, brasileiro de nascença e hoje um dos avançados da selecção da Ucrânia. Com 1-1 no marcador, ficava tudo em aberto para o segundo tempo.

Insatisfeita com o resultado, a Atalanta forçou desde cedo o 2-1 e esteve quase sempre mais perto de o conseguir do que o adversário, mas foi justamente numa transição ofensiva que o Shakhtar resolveu a questão. Dôdô e Solomon, dois jogadores que saíram do banco na segunda parte, combinaram para o 2-1: o brasileiro fez o passe e o avançado israelita, frente ao guarda-redes Gollini, não desperdiçou.