Semak mais preocupado com as “baixas” no Zenit do que com o Benfica

O treinador Sergei Semak assinalou nesta terça-feira que abordará o desafio de quarta-feira, com o Benfica, para a Liga dos Campeões de futebol, preocupado acima de tudo com os condicionalismos do Zenit São Petersburgo, que tem várias “baixas”.

“Vamos pensar mais nos nossos atletas, pois temos alguns com problemas. Primeiro temos de ver isso e depois escolher o esquema para podermos jogar bem. Todos os que vão estar em campo vão dar certamente o melhor para vencermos”, assegurou, antes do encontro da 2.ª jornada do grupo G.

Malcom está lesionado, Kokorin foi libertado há pouco tempo da prisão, após cumprir pena por agressão, e Zhirkov recupera de problemas físicos, mas o avançado iraniano Sardar Azmoun já está apto. “Tudo é possível. Definimos a táctica sempre antes do jogo, vendo o estado da equipa e analisando o adversário. Vamos ver o que acontece...”, acrescentou.

Semak enalteceu a capacidade de “controlo de bola” do Benfica, elogiou a apetência ofensiva da equipa lisboeta, “pelos flancos, com passes longos”, e rendeu-se à “muita qualidade” dos “encarnados”.

Nesse sentido, reconheceu a importância dos laterais encarnados - “não são os mais perigosos, pois tem muitos outros, como Pizzi e vários avançados” - e até admitiu que teve interesse em contratar Grimaldo. "Mas era um jogador muito caro”, revelou.