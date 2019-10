Na Fundação Carmona e Costa, em Lisboa, uma exposição mostra a partir desta terça-feira um grande núcleo de obras inéditas de Lourdes Castro e Manuel Zimbro. Todas elas têm por tema a vida do casal na Quinta do Monte. A ideia da exposição partiu de Lourdes Castro, que vive agora num retiro muito voluntário numa outra casa no Caniço, por cima do Funchal.