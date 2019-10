A história de uma quinta na Madeira contada por Lourdes Castro

Há muitas maneiras de se contar uma história. A de Lourdes Castro não passa obrigatoriamente pelo suporte do livro, mas inclui decerto, sempre, a possibilidade de registar diferentes pontos de vista sobre um mesmo assunto. É o que se passa em Quinta do Monte 1983-1988, uma grande individual com curadoria de Paulo Pires do Vale que abre esta terça-feira nas instalações da Fundação Carmona e Costa, em Lisboa, e ali fica até 9 de Novembro.

Pires do Vale diz ao PÚBLICO que a ideia da exposição partiu de Lourdes Castro, que vive agora num retiro muito voluntário numa outra casa no Caniço, por cima do Funchal. Num filme projectado numa das salas da exposição, que foi feito na própria quinta em 1987, a artista conta como, no princípio dessa década, Manuel Zimbro, o seu marido, manifestava repetidamente a vontade de se mudar para a Madeira. Viviam então em Paris, mas os invernos da capital francesa, longos e cinzentos, custavam a passar. Numa viagem realizada por essa altura ao Funchal, Lourdes Castro deu por si a olhar para o mar e percebeu que a altura da mudança tinha chegado. Voltaram definitivamente para Portugal.

O curador, que visitou com frequência Lourdes Castro enquanto preparava a exposição Todos os Livros (Museu Gulbenkian, 2015) e a edição em papel do álbum Un autre livre rouge (2015), pôde ver na altura um outro álbum que leva o mesmo título que esta exposição. Lourdes Castro fez-lhe o desafio de realizar a mostra que agora se inaugura. Quase tudo o que aqui vemos agora é inédito. E mantém toda a capacidade de nos espantar.

Uma pequena toalha onde Lourdes Castro bordou as silhuetas dos utensílios de um pequeno-almoço está na exposição Vídeo com uma entrevista a Lourdes Castro no final da exposição Fotogaleria

Lourdes Castro sempre se deixou atravessar pela faculdade que toda a obra tem de se transformar e mudar formalmente. Percebemos, pela observação atenta das peças que Pires do Vale seleccionou, que a fixação da sombra, tão característica da sua obra nas décadas de 60 e 70, já não é aquilo que mais lhe interessa neste momento — e contudo encontramos pontuais registos de sombras, como numa tapeçaria de Portalegre com uma imagem da sala do piano da quinta. Também o bordado de lençóis, onde tantas vezes registou os contornos de amigos e conhecidos, desaparece praticamente — embora haja aqui uma pequena toalha onde bordou as silhuetas dos utensílios de um pequeno-almoço. Mas o principal núcleo de obras é mesmo o conjunto de páginas retirado do álbum sobre a quinta. Estas, que se vão distribuindo pelas salas da exposição, associam-se a outras que destacam a importância que os diferentes elementos da quinta possuíam para Lourdes.

De Manuel Zimbro, vemos na primeira sala um conjunto de desenhos de plantas encontradas na Madeira, feito com o mesmo desenho minucioso, quase científico, que pudemos observar numa exposição recente na Galeria Quadrum. A estas peças associa-se um grande painel de azulejos representando a sombra de um vaso de pedra cheio de sardinheiras, o mesmo que está numa das fotografias coladas numa das páginas do álbum, quase ao lado. Maracujás, brincos-de-princesa e outras flores e frutos distribuem-se pelas paredes, dando-se como suporte a uma contemplação da beleza efémera que, como sabemos, é um dos grandes prazeres da vida de Lourdes Castro. Nesta sala há também documentação vária sobre a quinta: recortes de jornais, imagens encontradas aqui e ali, tudo a artista guarda nas suas arcas, como se quisesse registar a estratigrafia de uma história que nunca se termina, do registo de compra pelos primeiros proprietários, no século XVIII, até à multiplicidade de imagens que atestam a vida dos imperadores austríacos Carlos e Zita, que aqui viveram exilados entre 1921 e 1922. Obras dos amigos que frequentaram a casa, como Almeida Faria e Manuel Amado, estão também presentes na exposição.

Foto Paulo Pires do Vale, curador de "Quinta do Monte 1983-1988"

Paulo Pires do Vale chama a Lourdes Castro uma recolectora. De certo modo assim é, já que ela recolhe e guarda tudo o que se relacione com determinado tema de forma obsessiva. Mas não só; Lourdes Castro não é uma investigadora científica, e, no fundo, todo o material recolhido está sujeito a uma transformação em obra de arte, ao tal contar de uma história que não passa pelo formato tradicional. Outras palavras que vêm à memória a propósito desta exposição são colecção, arqueologia, montagem cinematográfica. Todas estão correctas, desde que se guarde em mente que a artista opera uma suspensão do tempo narrativo ao misturar todas as imagens no mesmo plano do álbum que vai construindo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As analogias com o cinema, que tudo justapõe através da montagem, são imensas. Agnès Varda é uma referência constante que se impõe. Em 1988, depois de cinco anos na Quinta do Monte, o casal mudava-se para a sua nova casa. A última peça da exposição é uma página aberta de outro álbum: mostra Manuel Zimbro de costas, sentado na sala da sua nova morada, a olhar para o primeiro fogo de lareira que lá foi aceso.

A exposição Quinta do Monte 1983-1988 pode ser vista na Fundação Carmona e Costa (R. Soeiro Pereira Gomes, Lt. 1, 6º dto, Lisboa), de quarta-feira a sábado, das 15h às 20h, até 9 de Novembro.