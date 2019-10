DGLAB lança 12 bolsas de criação literária no valor de 135 mil euros

O concurso para atribuição de bolsas de criação literária de 2019 abre na sexta-feira, 4 de Outubro, e contempla um valor total de 135 mil euros, a distribuir por 12 bolsas, segundo um aviso publicado em Diário da República.

Promovido pela Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), o concurso decorre entre 4 de Outubro e 4 de Novembro e destina-se a pessoas singulares, com nacionalidade portuguesa e que escrevam em língua portuguesa. Os géneros admitidos a concurso são poesia, ficção narrativa, dramaturgia, banda desenhada e obras para a infância e juventude.

Tal como em 2018, estão a concurso seis bolsas anuais e seis bolsas semestrais, com montantes no valor de 15 mil euros e 7.500 euros, respectivamente, num total de 135 mil euros.

No ano passado, foram contemplados com bolsas de criação literária na área de ficção narrativa Djaimilia Pereira de Almeida, Ana Teresa Pereira, Tatiana Salem Levy, Catarina Ana Ferreira de Almeida Santos Neto e João Manuel Oliveira Reis. Na área da poesia, foram seleccionados Miguel Cunha dos Santos Cardoso e Paulo Octávio Nunes Dias Teixeira. Filipe Abranches Martins e Francisco Homem de Sousa Lobo foram os autores escolhidos na área da banda desenhada, enquanto na área da dramaturgia as bolsas foram entregues a Joana Bértolo e Tiago Patrício. Mafalda Lopes Brito foi a única candidata na categoria de literatura para a infância e juventude a receber uma bolsa de criação literária.

A avaliação das candidaturas vai ser feita por um júri constituído por Carlos Pessoa, Fernando Cabral Martins, Luísa Costa Gomes, Luísa Ducla Soares, Julieta Monginho e Paula Gomes Magalhães.