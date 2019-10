Uma cantora imensa

Grandiosa, Jessye Norman era uma cantora grandiosa. De voz imensa e de presença imponente. Com raízes afro-americanas, facto que marcou muitas das suas opções, Norman, nascida em 1945, concluídos os estudos e a pós-graduação, seguiu para a Europa em 1969, em concreto para a Deustsch Opera de Berlim (ocidental),onde se estreou no papel de Elizabeth no Tannhäuser de Wagner. Cedo se distinguiu em papéis nobres — em particular a primma donna de Ariadne auf Naxos de Richard Strauss.

Tinha um timbre riquíssimo e uma excepcional amplitude de voz: sendo basicamente uma soprano dramática conseguia, tanto mais com os anos, atingir os registos de meio-soprano e mesmo contralto. Foi uma das raras cantoras a interpretar as duas grandes personagens femininas de Os Troianos de Berlioz, a Cassandra da primeira parte, La Chute de Troye, e a Dido da segunda parte, Les Troyens à Cartaghe.

Mas Jessye Norman esteve muito longe de se confinar à ópera. O seu domínio de eleição foi a canção, e em particular o lied com orquestra.

A sua presença era suficiente para preencher um espectáculo. Em 1982 fez com Bob Wilson Great Day in the Morning, em que durante duas horas ou quase, sentada numa cadeira, dir-se-ia que imóvel, cantava espirituais negros. Depois de se terem reunido de novo numa ópera — monodrama de uma mulher ansiosa, Erwartung de Schönberg no Festival de Sazburgo — colaboraram mais uma vez, numa versão encenada do ciclo A Viagem de Inverno de Schubert.

Concebeu também um espectáculo com a Alvin Ailey Dance Company e co-criou com o coreógrafo Billy T. Jones How! Do! We! Do! — ​e note-se que ambos, Ailey e Jones são também afro-americanos. E com Michel Legrand gravou um disco, I Was Born In Love With You. E foi ela que na Bastilha cantou A Marselhesa nos 200 anos da Revolução Francesa.

Era decididamente uma cantora fora de normas, uma personalidade incomum. E era imensa Jessye Norman, imensa.