Semana da Moda de Paris, o ninho do luxo

Akris

Nos dez anos de aniversário da icónica bolsa criada por Albert Kriemler em forma trapezoidal, o criativo da Akris regressou a este formato, numa celebração da silhueta feminina e proporcionando uma fluidez de movimentos ao que não será alheio o uso de materiais leves. As malas, claro, não faltaram.

Balmain

Uma colecção que não deixou ninguém indiferente, com Olivier Rousteing a arriscar ainda mais do que é costume. Com cortes inspirados nas linhas das décadas de 1980 e 1990, sobressai o uso de cores em tonalidades expressivas, mas também o alinhamento monocromático de muitas propostas. De destacar ainda os conjuntos a preto e branco, em que Rousteing brinca com a dualidade dos dois tons para criar formas geométricas.

Celine

Desde o início do ano passado que Hedi Slimane, o antigo director da Saint Laurent, se passou para o conglomerado de luxo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) para criar a linha Celine. E o que se percebe claramente nas propostas do francês, que iniciou a sua carreira na também prestigiante Dior, é que o corte com a YSL ainda não é claro. Na passerelle, houve um certo ambiente de nostalgia pelos anos da “paz e amor”, com calças de ganga de cintura subida e de bocas largas (Não, ainda não são sinos!), motivos florais e casacos pesados.

Chanel

Era a prova de fogo para Virginie Viard que, depois de mais de três décadas de trabalho ao lado de Karl Lagerfeld, assumiu a liderança da casa francesa após a sua morte. E, neste segundo desfile só seu (o primeiro foi em Julho), provou que o ADN da icónica marca lhe corre nas veias. Houve tailleurs de corte intemporal, as jaquetas bouclé cujo nome se confunde com o da marca e casacos longos. Mas também uma saia em balão, um casaquinho bordado ou uns curtos calções, menos vistos entre a linha Chanel.

Dior

A natureza conquistou relevo na apresentação de Maria Grazia Chiuri, que não deixou escapar a oportunidade para promover o debate sobre o impacte da indústria da moda no ambiente, ao mesmo tempo que traçou uma homenagem sincera à Primavera, inspirada nas gravuras dos séculos XVII e XVIII da botânica alemã Maria Sybilla Merian. Na passerelle vingaram as saias longas, calças largas, mas também peças utilitárias. Curiosidade: as tranças longas exibidas pelas modelos originaram rumores de que se trataria de uma referência à jovem activista sueca Greta Thunberg.

Givenchy

A britânica Clare Waight Keller é a primeira mulher a assinar a colecção da Givenchy (algo que faz com êxito desde 2017) e também a primeira criativa da casa fundada, em 1952, por Hubert de Givenchy a regressar ao passado para criar uma linha moderna. Explique-se: Keller recuperou calças de ganga de um armazém, onde estavam desde a década de 1990, e revitalizou-as. Já pelos vestidos, o mote floral distingue-se dos demais, assim como as propostas feitas de camadas sobrepostas. Curiosidade: a autoria do vestido de noiva de Megan Markle é de Keller.

Guy Laroche

Richard René parece ter andado às voltas com uma colecção que parece carecer de um fio condutor: houve vestidos brancos fluidos, pesadas camisas em camurça, macacões… Já nos estampados, o próprio designer explicou que as notas de 500 francos pretendem homenagear as profissionais do sexo dos anos 70 do século passado. Já a inspiração veio do cinema: Madame Claude (1977), do mesmo realizador de Emmanuelle, Just Jaeckin.

Hermès

Assinada pela designer Nadège Vanhee-Cybulski, uma colecção que, seguindo as premissas de luxo da marca Hermès, se volta para a vontade de criar um armário de básicos que possam ser usados por qualquer mulher – desde que haja dinheiro à disposição… Nos materiais, Vanhee-Cybulski ousou cruzar o pesado couro com o ultraligeiro organdi.

Saint Laurent

Com uma passerelle com vista para a Torre Eiffel e a supermodelo icónica Naomi Campbell a encerrar o desfile, as propostas de Anthony Vaccarello cintilaram na noite parisiense, quer com os calções curtíssimos ou as botas de cowboy, quer com os vestidos debruados a ouro, blusas em chiffon ou saias plissadas metalizadas.

Vivienne Westwood

A exuberância da britânica voltou a surpreender Paris e a indústria da moda, desta feita com um desfile, assinado pelo seu companheiro Andreas Kronthaler, em que mais do que propostas de roupa o designer se propôs a olhar seriamente para a sustentabilidade da mesma: a maior parte dos tecidos foram recuperados de stocks abandonados há muito, sem que tenham sido tingidos. O destaque foi para um chapéu gigante em forma de peixe, elaborado de despojos de lantejoulas que tinha no seu estúdio.