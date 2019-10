Como é possível um furacão atingir latitudes tão elevadas?

No oceano Atlântico, os furacões ocorrem, normalmente, no hemisfério norte, em zonas em que a temperatura do mar é superior a 26 graus celsius. “Tipicamente, formam-se perto de Cabo Verde”, explica ao PÚBLICO Ricardo Trigo, que lidera o grupo de climatologia do Instituto Dom Luiz da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Nas latitudes tropicais, o vento sopra de este para oeste. “É por isso que os furacões se formam na zona de Cabo Verde e depois se dirigem para as Caraíbas e para a Florida.”

