Já pode dar um nome a um exoplaneta

A partir desta terça-feira, tem a oportunidade de sugerir um nome para um exoplaneta. Para comemorar o seu 100.º aniversário, a União Astronómica Internacional (IAU, na sigla em inglês) organizou a iniciativa IAU100 Name ExoWorlds (Dê Nome a ExoMundos, em português), em que mais de 70 países terão a possibilidade de dar um nome a um exoplaneta e à sua estrela. Em Portugal, será possível propor nomes até 28 de Outubro no site da iniciativa.

Como a IAU é a entidade responsável por atribuir nomes e designações oficiais a corpos celestes, quis incentivar a comunidade internacional a nomear também outros mundos. A primeira iniciativa Name ExoWorlds aconteceu em 2015, quando foram atribuídos nomes a 19 exoplanetas (nos últimos anos descobriram-se cerca de 4000 exoplanetas). Agora, a IAU dá a oportunidade a mais de 70 países de fazerem o mesmo a um sistema planetário (um exoplaneta e a sua estrela). Para cada país, foi designada uma estrela visível do seu território e suficientemente brilhante para poder ser observada de pequenos telescópios.

A Portugal, foi atribuído o sistema planetário HD 45652, que se situa na constelação do Unicórnio a 117 anos-luz da Terra. A estrela é uma anã vermelha, que é visível com a ajuda de binóculos. Já o planeta extra-solar – o HD 45652 b – é um gigante gasoso com cerca de 47% da massa de Júpiter. Localizado muito mais perto da sua estrela do que Júpiter do Sol, o HD 45652 b demora 44 dias para completar uma volta em redor da sua estrela. Este sistema foi descoberto em 2008 por uma equipa liderada por Nuno Santos, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.

Até 28 de Outubro, as propostas para dar outro nome ao HD 45652 b são recolhidas por um formulário online no site do concurso. Os nomes devem ser propostos por escolas, universidades, clubes de astronomia ou outros grupos. Segundo o regulamento, cada proponente deve apresentar uma proposta, que deverá ter dois nomes: um para o exoplaneta e outro para a estrela.

Foto Imagem artística do exoplaneta HD 45652 b NASA

A 31 de Outubro, será divulgada uma lista de propostas para votação pública, que decorrerá de 1 a 10 de Novembro. No dia seguinte, será anunciado o resultado dessa votação. Até 15 de Novembro, o Comité Nacional do NameExoWorlds Portugal (um grupo responsável por promover este projecto no país) terá de enviar três propostas dos nomes seleccionados e dois suplentes ao Comité da Direcção da NameExoWorlds. Em Portugal, a iniciativa é organizada pelo Núcleo Interactivo de Astronomia (Nuclio) com o apoio da Sociedade Astronómica Portuguesa.

“Este evento fantástico convida pessoas em todo o mundo a pensarem no nosso lugar em comum no Universo, estimulando a criatividade e o espírito de cidadania global”, afirma Debra Elmegreen, presente do IAU, num comunicado sobre o concurso. “A iniciativa Name ExoWorlds recorda-nos que todos partilhamos o mesmo céu.”