O podcast faz a rádio viver para sempre?

Neste P24, celebramos o dia internacional do podcast. Ouvimos Inês Afonso, co-autora do podcast O Fred e a Inês falam de coisas, Ruben Martins, jornalista do PÚBLICO e investigador no ISCTE sobre podcast e rádio, Inês Meneses, autora do programa Fala com ela (Rádio Radar), e Márcio Barcelos, director do Podes, o primeiro festival de podcasts em Portugal.

Até 4 de Outubro, o P24 é servido em dose dupla: o noticiário da manhã sobre um dos temas do dia e um episódio ao final da tarde dedicado ao acompanhamento da campanha para as eleições legislativas 2019.

