“As máquinas são como crianças que nem sempre conseguem explicar o que fazem”

Um mundo em que o humano é controlado por máquinas (e a maioria até gosta), outro em que o ser humano e as máquinas se fundem, ou uma versão que acaba com um regresso à idade média são três dos doze futuros possíveis explorados em Life 3.0, um livro sobre os desafios de ser humano na era da inteligência artificial, do cosmólogo sueco Max Tegmark.

