Conhecidos os finalistas do Prémio do PÚBLICO do primeiro festival português de podcast

Esta segunda-feira foram conhecidos os dez finalistas do Prémio do PÚBLICO do Podes, o primeiro festival de podcasts de Portugal. Esta é uma das categorias da primeira edição dos Prémios Podes, que têm como objectivo distinguir e valorizar a produção nacional de conteúdos em áudio distribuídos em formato podcast. O anúncio foi feito ao final da tarde durante a emissão do programa Curto-Circuito, na SIC Radical.

A entrega dos Prémios Podes vai ter lugar em Lisboa, no dia 9 de Novembro. A cerimónia integra a primeira edição do festival de podcasts Podes, co-organizado pelo PÚBLICO e pela plataforma portuguesa Portcasts. A programação do festival inclui ainda workshops, painéis de debate e gravação de episódios ao vivo ao longo do dia.

O director do festival, Márcio Barcelos, afirma ao PÚBLICO que o festival vai abranger “várias vertentes e dimensões do podcasting”, sendo “o foco principal dar visibilidade, reconhecimento e celebrar os podcasts que se fazem em Portugal”.

No âmbito dos prémios, um júri de profissionais de várias áreas irá escolher os vencedores de onze categorias: podcast do ano, storytelling, entrevista, humor, lifestyle, sociedade, cultura e entretenimento, desporto, ciência e tecnologia, prémio universidades, e prémio rádio.

Já o Prémio do PÚBLICO é atribuído ao podcast mais votado online pelos ouvintes. A lista de finalistas reúne os dez podcasts mais indicados no site do festival na fase de nomeações:

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

- A Culpa É Do Cavani

- Bandeira Amarela

- Cada Um Sabe De Si

- Casa do Aço

- Fumaça

- O Fred e a Inês Falam de Coisas

- Perguntar Não Ofende

- Podd Bullet

- Sporting160

- 45 Graus

É possível votar no site do PÚBLICO até 28 de Outubro.