Bactéria faz suspender admissão de novos doentes para transplantes hepáticos no centro hospitalar de Coimbra

O programa de transplantes hepáticos de adultos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) não está a aceitar novos doentes para internamento por causa de uma bactéria multirresistente detectada no serviço. O director do programa estima que a situação esteja resolvida “dentro de semana e meia”. A saída de um médico gastroenterologista, que se reformou, também criou limitações. O presidente do Conselho de Administração adianta que já foi identificado um médico para reforçar a equipa. Os transplantes hepáticos pediátricos estão a funcionar normalmente.

