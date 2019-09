CDS-PP Mil quilómetros em 24 horas com Tancos a pairar

Assunção Cristas fez mais de mil quilómetros entre domingo e segunda só para dar um salto ao Algarve onde o partido luta para manter um deputado: João Rebelo. Saiu no domingo de Arouca para Albufeira e subiu ontem para Coimbra — a caravana já superou os 3000 quilómetros.

A líder centrista apelou ao voto no seu partido, contra “o perigo” de, em vez de um deputado do CDS, ser eleito “um do BE ou do PS”. Mas para Sul, trouxe também uma série de temas que são bandeiras do CDS. Os problemas dos agricultores, com destaque para a seca e a falta de mão-de-obra; as empresas de sucesso que investem em Portugal e merecem apoios e regalias fiscais; e a saúde, com foco nos muitos problemas e nas promessas não cumpridas por António Costa.

Os assuntos eram muitos, mas foi Tancos que, mais uma vez, dominou a agenda mediática. É verdade que, como diz Cristas, os jornalistas fazem perguntas e ela responde, embora nada a obrigasse a falar. Não é menos verdade que ilustres socialistas e um ilustre ex-socialista (José Sócrates e o seu artigo de opinião), ao falarem no caso, lhe abrem a porta para ela entrar de gala a malhar no primeiro-ministro e no Governo.

Tancos também é uma bandeira do CDS, traz o partido para a ribalta mediática e, como Cristas acredita que lhe pode dar votos no domingo, não se desamarra dele. A isto chama-se política e os críticos socialistas que a atacam por estar a fazer política é bom que não abram os livros de recordações das campanhas eleitorais do PS, porque este tipo de estratégia está numas boas dezenas de capítulos e às vezes praticado de formas muito pouco nobres.

O problema — de Assunção Cristas, claro — é se o assunto começa a ficar esgotado. E se no início do dia de ontem até parecia que sim, a meio da tarde percebeu-se que tal não parece perto de acontecer. O PSD está a ajudar a manter Tancos à tona e até já conseguiu dividir a “geringonça”: o assunto vai a conferência de líderes parlamentares na quarta-feira.