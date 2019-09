Bloco quer crescer em Aveiro e lembra PS que não venceu as últimas eleições

“Há quatro anos, o Partido Socialista não ganhou as eleições.” Foi com esta frase que a coordenadora do Bloco de Esquerda arrancou a segunda semana da campanha para as eleições legislativas, lembrando que foi parte essencial para que António Costa se tornasse primeiro-ministro. Catarina Martins escolheu responder assim a Augusto Santos Silva que este domingo falava do perigo de um “poder desmedido” de partidos à esquerda do PS, numa alusão aos bloquistas.

Catarina Martins lembra que, “ainda assim”, apesar de o PS não ter reunido a maioria dos votos dos eleitores, os partidos à esquerda conseguiram “uma solução que foi estável durante quatro anos, porque protegeu salários, pensões e os direitos das pessoas”.

“No PS parece que estão zangados. O Bloco de Esquerda não está zangado com estes últimos quatro anos. Orgulhamo-nos do caminho feito. E sabemos que pode ser feito muito mais. Diziam-nos que era impossível aumentar o salário mínimo nacional ou descongelar pensões e nós provámos que era possível. Diziam-nos que era impossível que a tarifa social da energia chegasse a 800 mil famílias mais pobres e nós provámos que era possível. Agora é preciso fazer mais”, afirmou.

“É preciso compreender uma coisa tão simples como compreender que a idade da reforma não pode continuar a aumentar ano após ano, com pensões que, ainda por cima, são tão baixas”, exemplificou.

Durante a manhã, o Bloco de Esquerda esteve na feira de Espinho, em Aveiro, num dos maiores momentos de contacto com os eleitores até então.

Daí, Catarina Martins seguiu para Matosinhos onde visitou o Centro de Vida Independente, para alertar para as falhas na garantia de direitos a cidadãos com deficiência. A líder bloquista condenou a exclusão a que estão sujeitos e vincou que “é preciso fazer o caminho para que toda a gente possa ter uma cidadania por inteiro e para que a deficiência ou doença nunca condene ninguém à pobreza”.

No final da tarde, a líder bloquista escolheu as ruas do centro histórico do Porto, pelo qual se recandidata, para falar dos problemas da habitação. Na véspera do dia em que entra em vigor a Lei de Bases da Habitação, este dia 1 de Outubro, Catarina Martins partiu do Campo dos Mártires da Pátria e desceu a Rua das Taipas para lutar contra “as cidades-fantasma”. A líder bloquista criticou a falta de regulamentação das leis já aprovadas e defendeu a importância de garantir mecanismos de apoio social “para as pessoas fazerem valer os seus direitos”. Para isso, é preciso não premiar a especulação e criar um parque habitacional público forte, defendeu o Bloco de Esquerda. “Portugal é dos países da Europa com menor parque habitacional público para arrendamento, o que quer dizer que depende tudo dos mercados”, afirmou Catarina Martins. Por isso, o programa bloquista defende a criação de um parque habitacional público com 100 mil casas em todo o país durante a próxima legislatura.

Catarina Martins criticou as “autarquias que acham muito mais importante obter receitas rápidas do que garantir o direito à habitação”. “O direito à habitação é um direito institucional. É o quarto pilar do Estado Social que nunca foi construído”, concluiu.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sobre Tancos, Catarina Martins não se estendeu em comentários, mas assumiu uma posição: o BE não tem “nada a opor” à reunião da comissão permanente do Parlamento antes das eleições.

“O pedido foi feito pelo PSD, mas pela nossa parte nunca nos opusemos a que o Parlamento se reúna quando algum partido o propõe”, disse Catarina Martins, no final de uma acção de campanha no centro histórico do Porto. “Está feito o pedido da reunião para a discussão. O Bloco de Esquerda não se vai opor”, afirmou, sem mais declarações.

O Bloco acabou a jantar na Avenida Sá Carneiro, em Santa Maria da Feira. A discursar para cerca de 500 pessoas, o maior comício do Bloco desta campanha, e segunda Catarina Martins “o maior comício já feito no distrito de Aveiro” pelo partido, o BE subiu ao palco confiante de que vai eleger dois deputados por este círculo: o já deputado Moisés Ferreira e o candidato Nelson Peralta.