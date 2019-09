Uma agenda e um calendário contra o abandono de animais

A agenda da Associação Animais de Rua e o calendário da Quinta das Águias para o ano 2020 já estão disponíveis em pré-venda. Estes dois produtos solidários querem alertar o público para o abandono de animais: todos os anos, os canis municipais portugueses recolhem mais de 40 mil animais abandonados.

“Sensibilizar as pessoas e divulgar e apoiar o trabalho destas associações de forma interessante” é o objectivo dos artigos solidários. Quem o diz é Joana Ribeiro, da equipa de comunicação da Animais de Rua, uma organização que ajuda milhares de animais nas ruas, “esterilizando-os para que não se reproduzam, tratando-os quando estão doentes e alimentando-os”.

A agenda vai na 11.ª edição e o calendário, na terceira: podem ser comprados separadamente ou em conjunto, já que existe uma parceria entre as duas entidades. “Em ambas as associações, o foco é o bem-estar animal, mas também o equilíbrio que deve existir entre as comunidades onde os animais são inseridos”, frisou Joana Ribeiro.

Foto

A agenda 2020 é também uma homenagem às autarquias com as quais a Animais de Rua colabora em políticas públicas de bem-estar animal, com a participação de 17 figuras públicas portuguesas (Ivo Canelas, Madalena Brandão, Mariana Norton, Marisa Oliveira, Miguel Araújo, Nuno Eiró, Richard Zimler, Rita Blanco, entre outros). As figuras públicas fotografaram com animais que, pela sua condição física — por serem seniores, portadores de deficiência ou estarem doentes —, não são seleccionados para adopção. “Estes animais estão muitos anos a aguardar por uma família no centro de recolha e esperamos conseguir, assim, alguma visibilidade e uma casa”, explicou Joana Ribeiro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As ilustrações da agenda são da artista Kruella D’Enfer, as fotografias, das Menina e Moça, e o design gráfico, de Joana Marques da Cruz. No calendário da Quinta das Águias, por sua vez, figuram animais acolhidos no santuário de Rubiães, em Paredes de Coura, bem como pequenas histórias sobre cada um deles.

“Nós, seres humanos, somos a espécie dominante no planeta, o que implica uma responsabilidade muito grande para com os outros animais”, disse o escritor Richard Zimler, uma das caras da campanha, ao P3. “Se todos nos preocupássemos com o ambiente, estivéssemos unidos e cuidássemos dos animais, não haveria problemas”, comentou a actriz Madalena Brandão, que também figura na agenda solidária.

Mais populares A carregar...

O conjunto pode ser encomendado na página oficial da Animais de Rua por 15 euros ou, individualmente, por 8,50 euros (a agenda) e 7,50 euros (o calendário), já com portes de envio incluídos para Portugal.