Estudantes de Aveiro voltam a “plantar o futuro” com duas mil árvores

Duas mil árvores vão ser entregues a estudantes da Universidade de Aveiro (UA), que ficarão responsáveis por cuidarem delas até Fevereiro, altura em que as irão plantar em zonas desflorestadas.

As árvores são entregues na quarta-feira, 2 de Outubro, no campus da Academia de Aveiro, naquele que será o ponto de partida da iniciativa “Plantar o Futuro”, que, pelo segundo ano consecutivo, envolve o meio universitário na reflorestação do país.

Em conversa com o P3, Cátia Lima, do Núcleo de Estudantes de Biologia da UA, explica que a acção de sensibilização se “realizará nos mesmos moldes” da anterior, ainda que, este ano, não seja exclusiva dos estudantes: “O projecto ocorrerá da mesma maneira. Este ano, decidimos antecipar para Outubro como forma de integrar os novos estudantes. Também entregaremos árvores aos funcionários e a quem queira participar.” A aluna de Biologia destaca o sucesso da edição de 2018, garantindo que, este ano, já existem “mais estudantes inscritos”, por isso a organização espera uma adesão superior.

Os estudantes e a restante comunidade académica são convidados a apadrinhar carvalhos-alvarinhos, amieiros, freixos, salgueiros e choupos, todas árvores autóctones da floresta portuguesa. Após a entrega, as árvores ficam ao seu cuidado até Fevereiro, altura que serão utilizadas na reflorestação de áreas do município de Estarreja.

Organizada pelo Grupo para a Sustentabilidade da UA, pela associação Agora Aveiro e pela Câmara Municipal de Estarreja, esta acção “quer dar o exemplo na defesa e promoção da floresta autóctone e do seu valor na mitigação das alterações climáticas, resiliência contra incêndios, regulação e melhoria do clima e conservação da biodiversidade”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os “padrinhos” e “madrinhas” recebem as árvores esta quarta-feira, ao início da tarde, pelas mãos do reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira, e de representantes da Câmara Municipal de Estarreja. Será também facultado um kit com instruções sobre como tratar das árvores. Quem tiver dúvidas, pode contactar o Núcleo de Estudantes de Biologia através do email [email protected].

Foto Estudantes estão responsáveis pela manutenção das árvores até ao momento em que estas serão plantadas DR

Mais populares A carregar...

Em Fevereiro, após a época de exames, os alunos serão convidados a participar nas acções de reflorestação a decorrer em Estarreja, sob a orientação técnica da Agora Aveiro e da Associação BioLiving. O “Plantar o Futuro” é um projecto que conta com o apoio do Instituto Português do Desporto e da Juventude, através do Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, sendo co-financiado pela União Europeia e pelo Instituto Camões.