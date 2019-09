Trump sugere prisão para congressista encarregado de processo de destituição

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu esta segunda-feira que o congressista que supervisiona o inquérito com vista à abertura de um processo de destituição, Adam Schiff, deve ser “preso por traição”.

A maioria democrata na Câmara dos Representantes abriu na passada semana um inquérito, acusando Donald Trump de ter pressionado o Presidente ucraniano, Vladimir Zelenskii, para investigar as actividades da família de Joe Biden - ex-vice-presidente no mandato de Barack Obama e candidato democrata às eleições de 2020 - na Ucrânia.

O inquérito vai começar esta semana, quando forem chamadas as primeiras testemunhas.

Donald Trump repetiu hoje, no Twitter, que nunca pressionou Zelenskii e que tudo não passa de uma “caça às bruxas” do Partido Democrata.

“Adam Schiff fez, ilegalmente, uma declaração falsa e terrível”, escreveu Trump, dizendo que este, no seu depoimento no Congresso, distorceu as suas palavras no telefonema para o Presidente ucraniano. “Não tinha nenhuma relação com o que eu disse no telefonema. Preso por traição?”, questiona Trump, ao mesmo tempo que se queixa do tratamento que os meios de comunicação estão a fazer deste caso, atribuindo-lhe responsabilidades que ele diz não assumir.

No seu depoimento, Schiff comparou Trump a um “chefe da máfia”, depois de a Casa Branca ter divulgado a transcrição do telefonema para Zelenskii, em Julho, pressionando-o a investigar Hunter Biden, filho de Joe Biden, por suspeita de irregularidades na sua ligação com uma empresa ucraniana.

A transcrição da conversa telefónica, divulgada na passada quarta-feira, mostra Donald Trump a pressionar o Presidente ucraniano sugerindo que Joe Biden tentou interferir na investigação das autoridades da Ucrânia sobre Hunter Biden quando este era administrador de uma empresa ucraniana.

“Há muita conversa sobre o filho de Biden, dizendo que Biden (pai) suspendeu a acusação e muitas pessoas gostariam de saber mais sobre isso”, disse Trump a Zelenskii, de acordo com a transcrição do telefonema, onde de seguida lhe pede “um favor”, referindo-se à investigação das actividades da família Biden e recordando as ajudas militares dos Estados Unidos à Ucrânia.

“É assim que um chefe da máfia fala”, disse Adam Schiff perante o Congresso, para justificar o inquérito com vista à abertura de um processo de impeachment.

Um processo de destituição necessita da aprovação de uma maioria simples na Câmara de Representantes. A acontecer, o processo segue depois para o Senado (dominado pelo Partido Republicano, de Donald Trump), onde o afastamento de um chefe de Estado exige um a maioria de dois terços.

Donald Trump, no Twitter, diz que o Presidente da Ucrânia já afirmou que não foi pressionado e acusa Schiff e os democratas de querem prejudicar a campanha para a sua reeleição nas presidenciais de 2020, pedindo ao Congresso e aos media para investigarem as actividades da família Biden na Ucrânia.