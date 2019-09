Parlamento Europeu confirma veto dos candidatos a comissário da Roménia e Hungria

No mesmo dia em que começaram as audições parlamentares para a confirmação dos comissários designados para o próximo executivo comunitário, Ursula Von der Leyen confrontou-se com o seu primeiro obstáculo político. A presidente eleita da Comissão Europeia vai ter de encontrar dois nomes alternativos aos dos comissários designados pela Roménia e a Hungria, depois do Parlamento Europeu ter confirmado esta segunda-feira o veto dos nomes de Rovana Plumb e Laszlo Trocsanyi, indicados pelos governos de Bucareste e Budapeste.

Os membros da comissão dos Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu confirmaram o seu veto a Plumb e Trocsanyi, por considerarem que os seus conflitos de interesses são “insanáveis” e inviabilizam o seu trabalho no colégio de comissários. No fim de uma derradeira reunião da comissão responsável pela avaliação das declarações de interesses financeiros e verificação da integridade dos candidatos a comissários, a posição dos eurodeputados, anunciada na quinta-feira da semana passada, manteve-se inalterada, com a rejeição dos dois candidatos a ser confirmada.

Respondendo ao pedido feito pelo presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e de acordo com o que estabelece o artigo 2.º do Anexo VII do Regimento, os membros da comissão avançaram uma recomendação a Von der Leyen, para que apresente outros dois nomes que possam assegurar a condução das pastas dos Transportes e da Vizinhança e Alargamento para as quais estavam indicados, respectivamente, a candidata da Roménia e o homem escolhido pelo primeiro-ministro da Hungria.