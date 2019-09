Depois da Indonésia, a Tailândia também pondera mudar de capital

O primeiro-ministro tailandês diz que existe “a possibilidade” de mudar a capital do país de Banguecoque para outra cidade, como planeia também a Indonésia.

Tanto Jacarta como Banguecoque sofrem de problemas como sobrepopulação, poluição, aumento do nível das águas do mar e congestionamento do trânsito.

Há duas opções para uma potencial mudança, disse o chefe do Governo e antigo general Prayut Chan-o-cha, numa conferência na semana passada, citado pelo diário britânico The Guardian: “A primeira é encontrar uma cidade que não seja demasiado longe e para a qual a mudança não seja demasiado cara”, disse. “A segunda é uma mudança para os subúrbios de Banguecoque para reduzir a concentração de pessoas.”

Na segunda hipótese, uma mudança dos organismos governamentais para uma zona ao redor da cidade ajudaria a limitar o tráfego e reduzir a necessidade de chegar até ao centro.

Ainda são necessários estudos sobre o impacto social e económico de uma destas mudanças, acrescentou o primeiro-ministro.

Não é a primeira vez que se levanta a hipótese de mudar a capital da Tailândia, com o anterior chefe de Governo Thaksin Shinawatra a propor mover a capital para Nakhon Nayok, uma província a 100 quilómetros da capital.

Tanto na Indonésia como na Tailândia, a ideia provocou reacções de cepticismo e dúvidas se iria mesmo avançar, mas na Indonésia os planos estão mais avançados e a data da mudança apontada para 2024.

Thosaporn Sirisamphand, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, disse ao jornal Bangkok Post que este pode ter sido um comentário feito de passagem pelo primeiro-ministro, já que este não ordenou quaisquer estudos ao conselho e uma mudança destas precisaria de ter estudos prévios.

Banguecoque é a oitava cidade do mundo com mais tráfego, segundo um estudo de 2018. Jacarta é a sétima. O primeiro lugar é ocupado por Mumbai, na Índia.