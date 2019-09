França despediu-se de Jacques Chirac

O antigo Presidente francês Jacques Chirac foi esta segunda-feira sepultado numa cerimónia privada no cemitério de Montparnasse, em Paris, depois de cerimónias fúnebres com honras de Estado na igreja de Saint Sulpice em que estiveram presentes vários líderes mundiais, do Presidente russo, Vladimir Putin, até ao antigo Presidente norte-americano Bill Clinton.

O mandato de Chirac, que morreu na semana passada aos 86 anos, foi marcado, no plano internacional, pela oposição à guerra no Iraque em 2003. Em França, Chirac manteve-se sempre popular, mesmo depois de um escândalo de financiamento do seu partido – era conhecido pela facilidade em comunicar com pessoas fora da elite a que pertencia.

Depois de ter recebido honras militares encabeçadas pelo Presidente, Emmanuel Macron, o caixão envolvido com a bandeira francesa foi levado com uma escolta de polícias motorizados por ruas da capital francesa, com milhares de pessoas a assistir.

Entre os líderes em St. Sulpice estiveram ainda o Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, o primeiro-ministro libanês, Saad Hariri, e o filho mais novo da rainha Isabel II, Eduardo.

“Este antigo Presidente tinha um amor verdadeiro pelas pessoas, tanto estava em casa nos salões do Eliseu como na sala de estar de um agricultor”, disse o arcebispo de Paris, Michel Aupetit, na missa que juntou cerca de 2000 pessoas. “Adeus e obrigado, mousieur Chirac.”