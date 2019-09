Mexilhão-zebra ameaça Alqueva e EDIA lança alerta

A procura da albufeira do Alqueva como espaço para a navegação de recreio ou para as embarcações utilizadas na pesca desportiva, avolumam cada vez mais os perigos de invasão de uma das mais perigosas espécies exóticas: o mexilhão-zebra (Dreissena polymorpha).

Quando a sua proliferação em Espanha já se encontra fora de controlo, há quase duas décadas, a todo o momento se espera a sua entrada em Portugal através do rio Guadiana com os enormes riscos ambientais que possam resultar da sua explosão demográfica na albufeira do Alqueva. No continente europeu, Portugal é o único país onde ainda não chegou o bivalve de água doce nativo dos lagos do sudeste da Rússia, dos mares Negro, Cáspio e de Azov.

No entanto, os primeiros sinais da presença de mexilhão-zebra no país vizinho remontam ao Verão de 2001, quando foram detectados no rio Ebro. Em poucos meses, esta espécie invasora que pode criar colónias até 3 milhões de indivíduos por metro quadrado, propagou-se a outras duas bacias hidrográficas espanholas: Júcar e Guadalquivir.

Receando as consequências da sua presença numa das maiores albufeiras da Europa, projectada para dar suporte a quase 200 mil hectares de áreas regadas, a Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva (EDIA) colocou há vários anos à disposição dos utilizadores da albufeira de Alqueva duas estações para a desinfecção das embarcações antes da sua entrada na água.

Mesmo assim, a empresa insiste em fazer constantes apelos aos que pretendem navegar em Alqueva, advertindo-os para a necessidade de previamente fazerem a limpeza gratuita dos cascos das suas embarcações. É esta preocupação que volta a estar expressa num comunicado enviado agora ao PÚBLICO. A empresa que detém a concessão do domínio hídrico da albufeira e a gestão do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA) justifica a instalação deste equipamento frisando que “o principal meio de transferência de mexilhões-zebra e/ou larvas entre bacias hidrográficas, faz-se através de embarcações que navegam em águas onde esta espécie existe.”

E há o risco da chegada a Alqueva de embarcações que possam ter navegado em zonas fluviais contaminadas pelo mexilhão-zebra. Uma vez introduzido em novo ambiente, o bivalve de água doce atinge densidades de população elevadas e é praticamente impossível travar a sua colonização. A espécie atinge a maturidade sexual com um ano de vida e as fêmeas produzem entre 4.000 e 1.000.000 de ovos fertilizados por ano.

Acresce ainda que o impacto da presença do mexilhão-zebra rivaliza com outras espécies autóctones no acesso ao fitoplâncton, quebrando assim o equilíbrio ecológico. Os efluentes que expulsa recobrem o fundo dos rios e os lagos com uma camada tóxica, que destrói todos os peixes da zona afectada.

Para além de constituir uma séria ameaça ambiental, o mexilhão-zebra é também “uma ameaça económica podendo gerar prejuízos de grande monta”, salienta a EDIA. A consequência mais nefasta da sua presença reside na sua capacidade de colonização que pode obstruir os sistemas de irrigação, tapar os canais de entrada e saída das centrais eléctricas, construções hidráulicas de qualquer tipo, as estações de tratamento, chegando mesmo a tapar completamente as condutas de água e tubagens.

A campanha de sensibilização da empresa está a ser feita como base no lema: “Não dê boleia ao mexilhão-zebra”, alertando para as consequências do não cumprimento das medidas profilácticas. Se vier a ser detectada na massa de água de Alqueva, “a sua erradicação é virtualmente impossível”, insistem.

Já existe um precedente que vem demonstrar como as espécies exóticas invasoras no rio Guadiana vêm para ficar. Desde 2004 que o jacinto-de-água (Eichornia crassipes) é um quebra-cabeças para as autoridades da Extremadura espanhola, que todos os anos investem milhões de euros em campanhas de limpeza da planta aquática originária da Amazónia. Mas, no ano seguinte, esta volta a cobrir com um tapete verde, dezenas de quilómetros do rio Guadiana. Apesar das verbas gastas e dos meios envolvidos, fragmentos do jacinto-de água já entraram na albufeira do Alqueva.

Nem mesmo o recurso a quatro barreiras colocadas em território português é suficiente para conter a infestante. A primeira foi colocada em 2012 a dez quilómetros da Ponte da Ajuda e a última em Outubro de 2018 a três quilómetros da albufeira de Alqueva. Por vezes há algumas que escapam. E quando isso acontece os técnicos da EDIA saltam para a água para recolher à mão as plantas que não ficaram retidas, obrigando à presença permanente de uma equipa de funcionários da empresa.

Para o presidente da EDIA, José Pedro Salema, no combate a esta espécie não se pode descurar o mais pequeno fragmento de jacinto-de-água. “Basta ficar um para que a planta se propague muito rapidamente”, frisou já por mais de uma vez ao PÚBLICO o responsável, deixando um sério aviso: Se a albufeira for colonizada por esta infestante “haverá um desastre ambiental”.

Desde 2004 foram retirados do troço do Guadiana, em território espanhol, “mais de um milhão de toneladas” da planta aquática, o que leva os técnicos da Confederação Hidrográfica do Guadiana a reconhecer que dada a impossibilidade de erradicar a infestante, as populações que ladeiam o rio ibérico “têm de aprender a viver” com a presença do jacinto-de-água. Mas se a planta chegar a Alqueva, as consequências serão imprevisíveis.