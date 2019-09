Câmara de Aveiro dá por concluído projecto para o Rossio

A Câmara de Aveiro revelou nesta segunda-feira estar concluído o projecto de requalificação do Rossio e da área entre a fachada urbana e os canais da Ria de Aveiro e anunciou que vai iniciar o processo de concurso público.

Apesar da contestação de algumas associações, grupos informais de cidadãos e partidos políticos, o projecto mantém a solução do estacionamento em cave no Rossio, devendo a obra ter uma duração de 16 meses, segundo a estimativa da autarquia.

Num comunicado, a câmara presidida por Ribau Esteves (PSD/CDS) destaca no projecto de requalificação urbana o aumento da área verde em 64 metros quadrados e um novo parque arbóreo, bem como “a redução, para menos de metade, da área de circulação e estacionamento automóvel à superfície, sendo este apenas para cargas e descargas.

Por outro lado, sustenta que o projecto vai reduzir a pressão automóvel na zona do Rossio ao reformular a circulação automóvel, permitindo apenas um sentido de trânsito na Rua João Mendonça, com a entrada automóvel para o Rossio e a entrada e saída de automóveis da cave do estacionamento a serem feitas do lado da Ponte de São João.

Junto à fachada urbana os passeios passam a ter o dobro da área e será feita uma ciclovia dedicada a ligar as “Pontes” à Ponte de São João.

Outro dos aspectos que mais suscitou críticas nas versões iniciais foi a “aridez” à superfície, ficando a Praça de Eventos com 3.415 metros quadrados de área livre, sem obstáculos, na versão final.

Segundo os dados revelados pela autarquia, o parque de estacionamento em cave terá capacidade para 219 automóveis, 14 motas e 36 bicicletas, com ventilação natural e iluminação led.

Quanto ao tarifário a praticar, adianta que será “igual ao da zona mais central da cidade e haverá condições especiais para moradores”.

Outra zona sensível do centro da cidade que vai ser alvo de intervenção é a Praça General Humberto Delgado, conhecida por “Pontes” ou ponte-praça, com aumento da área pedonal, construção de duas zonas de estar e redução da área de circulação automóvel.