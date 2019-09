Algarve Spa Week está de volta: há descontos de 50% em spas de luxo

A Algarve Spa Week regressa em edição outonal. É uma “semana” especial nove dias “dedicados ao culto do corpo e da mente”. Abril inaugurou a 10º edição, sob o tema “Be Active and Be Well”, e Outubro está encarregue de encerrá-la. De 5 a 13 de Outubro há descontos em vários tratamentos seleccionados em spas de hotéis de luxo localizados em Vilamoura, Albufeira e no Carvoeiro.

Tal como aconteceu no primeiro momento da iniciativa este ano, os participantes irão, também, ter a oportunidade de usufruírem de tratamentos de assinatura. O tema é obrigatoriamente inspirado no tema desta edição e por isso mesmo consistirá “numa massagem revigorante, que combina alongamentos e pressões especialmente criados para atingir o profundo alívio da tensão muscular”, lê-se em comunicado.

O objectivo do Algarve Spa Week passa pela libertação total do stress quotidiano. Está prometido a quem decida participar a possibilidade de “usufruir dos menus de tratamento criados para o evento a metade do preço”, mas antes há que se inscrever no site da ASW ou então reservar directamente com o spa seleccionado.

Há onze hotéis no catálogo. O “mapa” das promoções inclui o Tivoli Spa em Vilamoura e no Carvoeiro, o Anantara (Vilamoura), o Salgados Palace (Albufeira), o São Rafael Atlântico (Albufeira), o Vidamar Resort Hotel (Albufeira), o Monte Santo Resort (Carvoeiro), o Crown Plaza (Vilamoura) e o The Lake Spa Resort (Vilamoura).