O espectáculo das auroras boreais na Lapónia

As imagens hipnotizantes captadas por Alexander Kuznetsov este fim-de-semana. Kuznetsov estava à hora certa no sítio certo: andou atrás das auroras boreais para os lados das "terras" do Pai Natal e conseguiu captar estas imagens em Ivalo, na Lapónia finlandesa. Embora não exista um calendário que garanta em que dias se pode observar este extraordinário espectáculo da natureza, pode marcar-se a época das auroras boreais na região a partir de finais de Setembro e até princípios de Abril. Depois, é esperar pela bênção das luzes do norte.