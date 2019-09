Vários locais da cidade e de aldeias de Serpa com Internet sem fios grátis

A Câmara de Serpa, no Alentejo, está a instalar uma rede municipal para permitir o acesso gratuito à Internet sem fios (Wi-Fi) em vários locais da cidade e de aldeias do concelho, num investimento de 65 mil euros.

Segundo o município, do distrito de Beja, trata-se do projecto “Serpa Wireless”, que visa promover o acesso dos cidadãos às tecnologias de informação e comunicação, o combate à infoexclusão e a valorização do espaço público, “assegurando condições de acesso à Internet de forma gratuita, simples e rápida”.

A instalação da rede deverá ficar concluída “no princípio de 2020” e permitirá o acesso “seguro” e gratuito dos utilizadores a Internet Wi-Fi, “cumprindo o Regulamento Geral de Protecção de Dados”, indica o município, num comunicado enviado à agência Lusa.

Na cidade de Serpa, o acesso será disponibilizado na Praça de República, parque de campismo, piscina, jardim e no mercado municipais, no Museu Etnográfico/Largo do Corro, castelo, parque de feiras e exposições e na área circundante ao edifício da União de Freguesias de Salvador e Santa Maria.

Nas freguesias rurais, o acesso será disponibilizado no Largo do Adro em Brinches, no Largo da Igreja em Vale de Vargo, na Praceta D. Maria do Carmo Horta Barroso em Vila Nova de São Bento, na Eira da Máquina em Pias e no Largo da Igreja em Vila Verde de Ficalho.

O projecto “Serpa Wireless” é financiado em 15 mil euros pela Comissão Europeia, através do programa “WI-FI 4EU”, sendo os restantes 50 mil euros assegurados em 85% pelo Programa Operacional Regional “Alentejo 2020” e em 15% pelo município.