Penálti garante triunfo ao Sporting em Vila das Aves

O primeiro jogo do Sporting com Silas no comando técnico terminou com uma vitória. No terreno do Desp. Aves, último classificado da Liga, os “leões” ganharam por 0-1, com um golo de grande penalidade apontado já na recta final do encontro que encerrou a 7.ª jornada.

O lance capital surgiu na sequência de um derrube do guarda-redes Beunardeau ao avançado Bolasie, dentro da área. Bruno Fernandes encarregou-se de bater a grande penalidade e, aos 83’, inaugurou o marcador.

Até final, Ruben Oliveira ainda ameaçou a baliza de Renan com um remate de fora da área (84'), mas o Desp. Aves não conseguiu evitar a sexta derrota em sete partidas no campeonato, somando apenas três pontos, menos oito do que o Sporting, que é agora quinto classificado.