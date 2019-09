Melo Gouveia numa das suas melhores provas da época

Há quatro anos no European Tour, Ricardo Melo Gouveia tem mostrado ser um jogador forte, em crescendo, quando as épocas se aproximam do fim. Pode ser que a presente traga mais do mesmo, depois da sua boa prestação no Alfred Dunhill Links Championship, prova dotada com 4,5 milhões de euros em prémios que decorreu entre quinta-feira e domingo nos campos Kingsbarns, Carnoustie e Old Course de St. Andrews, na Escócia.

O português partiu para a última volta no 30.ºs e acabou no sexteto dos 40.ºs, com 275 pancadas (70-67-67-71), 13 abaixo do Par, o que lhe valeu um prémio de 26.362 euros. Foi a sua quinta melhor marca da época, a seguir ao 20.º lugar no Hong Kong Open, ao 30.º no Troféu Hassan II , aos 35.º no Kenya Open e ao 36.º no Porsche European Open, e a igualar a sua classificação no Australian PGA Championship. E subiu para 164.º na Race to Dubai, o ranking do circuito. Os 110 primeiros nesta tabela mantêm o cartão para a próxima temporada e Melo Gouveia está agora mais próximo dessa meta.

No Alfred Dunhill Links Championship, entre os 168 jogadores à partida havia alguns dos melhores do mundo à partida, o n.º 2 mundial Rory McIlroy, o norte-americano Tony Finau N.º 13), os ingleses Justin Rose (n.º 4) e Tommy Fleetwood (n.º 15), o irlandês Shane Lowry (20,º) e o espanhol Jon Rahm (20.º).

O vencedor foi o francês Victor Perez, com 266 (64-68-64-70), -22, pelo que facturou um prémio de €732.265. Era 184.º no ranking mundial e passou a ser n.º 72. O inglês Matthew Southgate foi 2.º, com 267 (-21). O sueco Joakim Lagergren e o inglês Paul Waring partilharam o 3.º posto, com 268 (-20).

