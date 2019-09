Escócia contínua na luta no Mundial 2019

A Escócia estreou-se nesta segunda-feira a vencer no Campeonato do Mundo de râguebi e continua na luta pelo apuramento para os quartos-de-final da prova. Em Kobe, Samoa ainda ofereceu resistência aos britânicos na primeira meia hora, mas os escoceses dominaram o jogo por completo e justificaram o triunfo com ponto de bónus: 34-0.

Após perder o jogo de estreia contra a Irlanda e ver poucos dias depois os irlandeses a serem batidos pelo Japão, a Escócia chegou ao segundo jogo do Mundial 2019 sem margem de erro. Para evitarem ficarem pela segunda vez fora dos quartos-de-final da competição, aos escoceses resta vencerem os últimos três jogos do Grupo A. E na primeira “final”, a equipa comandada por Gregor Townsend não falhou.

Frente a uma selecção de Samoa que tinha vencido sem convencer na estreia a Rússia, a Escócia sentiu dificuldades em furar a defesa samoana na primeira meia hora, mas uma excelente assistência ao pé de Finn Russell foi bem finalizada por Sean Maitland. Com o primeiro ensaio, os britânicos desbloquearam o jogo.

A partir daí, livre da pressão, a Escócia construiu uma vitória tranquila. Com mais um ensaio de Greig Laidlaw e um pontapé de ressalto quase do meio campo de Stuart Hogg, o “XV” escocês vencia ao intervalo, por 20-0.

Faltava, porém, marcar mais dois ensaios para garantir o ponto de bónus. E com a habitual indisciplina somoana eles acabaram por chegar: com dois ensaios de penalidade (56’ e 74’), a Escócia venceu por 34-0, somando os cinco pontos que precisava.

Com o triunfo, a Escócia tem agora no Grupo A menos um ponto do que a Irlanda e menos quatro do que o Japão. Os escoceses voltam a jogar a 9 de Outubro contra a Rússia, num confronto onde não deverão ter dificuldades em conseguiu o bónus ofensivo, e terminam a fase de grupos quatro dias depois contra o Japão, numa partida que deverá ser decisiva para decidir que serão as duas selecções apuradas.