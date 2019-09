Benfica sem André Almeida e Samaris para a Champions

André Almeida e Samaris são as principais ausências na lista de convocados do Benfica para o jogo frente ao Zenit (quarta-feira, 20h), para a segunda jornada do grupo G da Liga dos Campeões.

O lateral português acaba por ser o caso mais “bicudo”, já que, depois de ter sido substituído frente ao V. Setúbal, teve a confirmação de uma “lesão muscular na face anterior da coxa esquerda”, segundo esclarece o clube no boletim clínico. O lugar de Almeida deverá ser ocupado pelo jovem o Tomás Tavares.

Também por lesão destaque para as ausências de Florentino, Conti e Chiquinho. Por outro lado, nota para os regressos de Mile Svilar e Nuno Tavares, ausentes do encontro frente ao V. Setúbal.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Svilar, Vlachodimos e Zlobin;

Defesas: Nuno Tavares, Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo e Jardel;

Médios: Taarabt, Gabriel, Cervi, Caio, Rafa, Pizzi, Fejsa e Gedson;

Avançados: Seferovic, Raúl de Tomás, Vinícius e Jota.