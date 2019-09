Mais do que um jogo, o Sporting ganhou tempo para trabalhar

O terceiro Sporting da temporada entrou a ganhar. Não foi uma exibição convincente, longe disso, mas o triunfo em casa do Desp. Aves (0-1) cumpriu o propósito de garantir alguma tranquilidade à equipa num período em que o campeonato vai parar e que Silas deverá aproveitar para trabalhar a ideia de jogo que preconiza. Um golo, de grande penalidade, bastou para os “leões” reclamarem o quinto lugar da tabela e para os avenses, à 7.ª jornada, continuarem afundados na última posição da Liga.

Foi novamente com uma linha de cinco defesas (com dois centrais improvisados, Mato Milos e Falcão) que o Desp. Aves se apresentou em campo, mostrando-se preparado para minimizar o risco provocado pelas combinações do Sporting em zonas interiores. É verdade que não havia ainda termo de comparação que fosse útil a Augusto Inácio, ou não tivessem os “leões” acabado de mudar de treinador, mas o passado recente de Silas (e a ausência de extremos que nesta altura sejam mais-valias em Alvalade) levava a crer numa aposta em construir, essencialmente, pelo corredor central. E foi o que aconteceu.

Positivo/Negativo Positivo Bolasie Não marcou, é verdade, e teve um par de gestos técnicos que deixaram a desejar, mas foi uma dor de cabeça constante para a defesa avense. A partir da ala ou mais em zona central, foi incansável e arrancou o penálti decisivo.

Positivo Ruben Oliveira Médio todo-o-terreno, foi importante em organização ofensiva, no 5x3x2 do Desp. Aves, e teve chegada de qualidade à área do Sporting, tendo ainda assustado Renan com um par de remates de longe. Negativo Beunardeau Não teve um jogo tão trabalhoso como se poderia inicialmente supor, mas esteve seguro até ao lance que decidiu o jogo. Uma saída extemporânea resultou numa falta imprudente que abriu as portas do triunfo ao rival.

Disposto em 4x3x3, com Eduardo a servir de pivot mais defensivo no triângulo invertido e Doumbia mais junto a Bruno Fernandes, o Sporting fez quase sempre de Bolasie e Luciano Vietto dois trunfos que partiam de fora para dentro, tentando gerar linhas de passe em zonas centrais. Jesé Rodríguez, longe da forma que o notabilizou, era a referência mais fixa no ataque, mesmo que procurasse algumas vezes baixar para combinar e arrastar marcações.

Mesmo instalado no meio-campo do Desp. Aves, o Sporting circulou com pouca velocidade e não mostrou mais do que previsibilidade em organização ofensiva. Um remate de Bolasie em zona central (18’) e dois disparos de meia distância de Eduardo (25’ e 42’), o primeiro dos quais à trave, foram o cartão-de-visita dos “leões” num primeiro tempo em que os avenses procuraram saltar linhas com passes de média/longa distância à procura das costas do quarteto defensivo adversário. Acontece que nem Wellinton Jr., nem Mohammadi tiveram bola suficiente para ameaçarem Renan (um cruzamento do brasileiro para a pequena área aos 36’ foi o lance mais vistoso).

O Desp. Aves surgiu mais afoito no segundo tempo e criou duplo perigo logo no reatamento: Welinton rematou com a bola a ser desviada, e no canto que se seguiu Mohammadi esteve muito perto do 1-0. Tal como estaria, na área contrária, o congolês Bolasie aos 55’, quando transformou um potencial remate à meia-volta num acto falhado.

Silas foi então mexendo nas peças sem afectar a estrutura, mas só Acuña foi capaz de agitar um pouco as águas frente a um Jaílson já muito desgastado. Foi, de resto, pelo corredor esquerdo que nasceu o lance que terminaria com Bolasie a tentar dominar a bola na área e a ser atropelado pelo guarda-redes. Grande penalidade, golo de Bruno Fernandes, o suspeito do costume.

Era a altura de Augusto Inácio arriscar e o técnico bem tentou, lançando Ruben Macedo (que ficaria limitado por uma lesão) e os avançados Peu e Bruno Xavier. A defesa passava a uma linha de quatro e o Desp. Aves tentava por todos os meios chegar à área lisboeta. Ruben Oliveira ainda assinou um remate que passou a centímetros do poste, mas os avenses já não evitaram a sexta derrota em sete partidas.

No próximo sábado, há novo jogo para os nortenhos. O Sporting, por outro lado, tem quase um mês para encaixar no molde de Silas.