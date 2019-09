Manuel Alegre é o autor homenageado no Escritaria 2019

O poeta e escritor Manuel Alegre, Prémio Camões em 2017, vai ser a figura homenageada este ano no festival literário Escritaria, que vai decorrer de 21 a 27 de Outubro em Penafiel, informou esta segunda-feira a organização.

Segundo um comunicado da autarquia local, que organiza o evento, “Penafiel vai transformar-se na cidade de Manuel Alegre”, o “poeta da liberdade, da resistência”.

Como sempre acontece no Escritaria, vários actores interpretarão textos do homenageado em diversos locais da cidade e as fachadas dos edifícios exibirão a sua obra. Entre outras actividades de animação, estão também previstas conferências com oradores convidados.

“Durante os dias da Escritaria, a cidade transforma-se visualmente para quem a visita ou circula nas ruas, onde é impossível não ‘tropeçar’ na obra e na vida do autor homenageado, com dezenas de iniciativas desde teatro, animação de rua, exposições, apresentação de livros, música e muito mais. E nesta edição haverá novidades, com novos projectos para divulgar a obra do escritor homenageado por entre jovens e adultos, e até um projecto ligado à literacia e à vertente social, para descobrir brevemente”, promete a organização, antecipando que a obra de Manuel Alegre estará disponível “em caixas de leitura, sign floors, e muitos outros objectos que (...) podem ser levados para casa e partilhados com família e amigos”.

Nas edições anteriores do Escritaria foram homenageados Urbano Tavares Rodrigues, José Saramago, Agustina Bessa-Luís, Mia Couto, António Lobo Antunes, Mário de Carvalho, Lídia Jorge, Mário Cláudio, Alice Vieira, Miguel Sousa Tavares e Pepetela. Tal como sucedeu com os outros autores já festejados pelo festival, uma frase de Manuel Alegre ficará inscrita na cidade.