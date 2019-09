O ladrão arrependido, o coronel zangado e um achamento de faz de conta

Depois do assalto, a entrega da investigação à Polícia Judiciária gerou a indignação do responsável máximo da Polícia Judiciária Militar. A história de como se desenrolou uma investigação paralela e se desenhou um encobrimento, segundo o despacho final de inquérito do Ministério Público, que conclui pela acusação de 23 arguidos, incluindo o antigo ministro da Defesa, Azeredo Lopes, está aqui. Todas as citações entre aspas são transcrições directas do despacho.