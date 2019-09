PAN Amor com amor se paga

Depois de o porta-voz do PAN, André Silva, não se ter lembrado do que foi o pior do Governo nos últimos quatro anos, agora foi o socialista Augusto Santos Silva que deixou o Pessoas-Animais-Natureza fora do rol de críticas que fez aos restantes partidos. Porque será?

“Se calhar, Augusto Santos Silva, como a maioria dos portugueses, reconhece o bom trabalho que o PAN tem feito e provavelmente não encontra nenhuma crítica a fazer a um partido que tem uma postura construtiva, de pontes, dialogante. Mas têm de perguntar ao autor” das afirmações, disse aos jornalistas em Barcelos.

A comitiva do mais pequeno partido representado na Assembleia da República fez neste domingo a arruada mais animada da campanha. Não era preciso muito: o centro da cidade minhota estava cheio de gente, como é habitual ao domingo, e ainda havia feira de velharias. André Silva e os jovens que o acompanhavam mergulharam na multidão com bom humor.

“Boa tarde, posso dar-lhe um folheto do PAN"? A vendedora de pipocas aceitou, mas confessou que ainda não tinha decidido em quem iria votar. “Leve para casa o folheto e leia-o logo à noite”, recomendou André Silva. “Não que eu tenho de rezar”, respondeu a vendedora. “Então primeiro reza e depois, já com os óculos, lê o programa do PAN”.

Junto ao bailarico do Largo da Porta Nova há muitas pessoas de idade. Vêm das freguesias da zona todos os domingos, porque “o melhor remédio é dançar” e porque aqui... “há encontros”, sussurra uma senhora ao PÚBLICO. No Tinder de Barcelos, André Silva ouviu piropos: “É um borracho”, diz uma. “A televisão engana, é muito giro. Olhe, chame-me Sãozinha que eu gosto”, dirá outra mais à frente.

Nem todos se contentam com os panfletos que o partido tem para dar. “Nem ao menos um brinquedo para o meu cãozinho?” André Silva explica que a estratégia é outra: “Baixar de 23 para 6% o IVA da alimentação e da saúde dos animais e depois os donos compram os brinquedos que quiserem com o que poupam”.

À entrada da feira de velharias, André Silva encontra um deputado do PSD, Joel Sá. “Vim aqui roubar votos ao PSD”, diz-lhe o deputado do PAN. “Não sei se consegues, mas tiras votos à esquerda, já é bom”, responde o colega de São Bento.