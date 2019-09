CDS Santos Silva deu-lhe o braço e Assunção Cristas dançou

No sábado, Assunção Cristas elevou o tom das críticas ao PS e ao Governo em torno do caso Tancos. Isso colocou-a a liderar a actualidade noticiosa durante quase todo o dia. Ontem, na Esgueira, em Aveiro, baixou o tom. Falou no assunto, a pedido dos jornalistas, e até garantiu que vai manter o tema na campanha.

Mas também não lhe convém ficar só amarrada ao caso a falar sozinha. Tem muitas propostas que precisa de fazer chegar aos portugueses e não pode encher os momentos mediáticos apenas com Tancos. Por outro lado, como diz Rui Rio, são precisos dois para dançar o tango e António Costa não lhe estava a estender o braço para o baile.

Ontem, Augusto Santos Silva acabou por lhe fazer o enorme favor de a convidar para dançar. E ela dançou. Voltou a subir o tom — o do governante também foi muito elevado —, reverteu para o ministro e para o PS as críticas que ele lhe tinha feito e, sem citar, até meteu Sócrates na campanha. Recordou uma frase que Santos Silva costuma usar para classificar algumas notícias sobre o caso Marquês (“jornalismo de sarjeta”) e colou-o ao antigo primeiro-ministro. O que, para (alguns) socialistas, é pior do que as sete pragas do Egipto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

E que jeito lhe dava se hoje aparecesse outro socialista para dançar.

Ainda por cima, no que à campanha diz respeito, os últimos dois dias não lhe correram nada mal. Paulo Portas, que no sábado enviou um vídeo de apoio, costumava dizer que, quando o partido precisava de força, ia buscá-la a Aveiro, a chamada “capital do CDS”.

Foi por aqui que Cristas andou nos últimos dois. E encontrou força. Encheu um jantar comício com mais 700 apoiantes e brilhou nas feiras locais, onde só recebeu apoios e centenas de beijos e abraços. Parte para a segunda semana com outra alma.