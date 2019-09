Campanha contra o ruído em Lisboa

Não posso deixar de transmitir a minha indignação para com a campanha que a Câmara Municipal de Lisboa lançou esta semana contra o ruído em Lisboa. Os anúncios nos jornais, nos painéis publicitários da rua e nas redes sociais referem que “Quando o ruído entra em casa os residentes vêem-se na rua”. E acrescentam ainda que “O ruído é uma forma de poluição urbana. Da próxima vez que sair à noite em Lisboa lembre-se que aqui também mora gente”.

O problema desta campanha é que a causa do ruído são os estabelecimentos autorizados e licenciados pela câmara, não são as pessoas na rua. Não faz qualquer sentido a câmara licenciar estabelecimentos ruidosos e depois lançar campanhas para acabar com o ruído. No meu caso particular e dos meus vizinhos, a câmara licenciou campos de padel do Ginásio Clube Português junto às nossas casas, o ruído desses campos incomoda os moradores até às 23h todos dias. Já nos queixámos à câmara e à polícia municipal sem qualquer resultado.

Parece que os decibéis não atingem o limite da lei do ruído. Mas o que é facto é que uma zona residencial se transformou num enorme pavilhão desportivo, com o barulho das raquetadas e os gritos dos jogadores. Em conclusão, o ruído não se combate com campanhas, combate-se com medidas concretas. A câmara não pode licenciar estabelecimentos ruidosos junto às habitações. Esta é uma medida concreta e muito simples. Dou uma sugestão à câmara de uma medida simples para o nosso caso - obriguem o Ginásio Clube Português a insonorizar os campos.

António Dias Coelho, presidente da Associação de Moradores das Águas Livres - AMALI

Não matem o mensageiro

Quando o segredo de justiça é violado, a culpa deve ser atribuída ao Ministério Público. Ponto. Os jornalistas não trabalham para a Justiça. Culpar e criminalizar os jornalistas é matar o mensageiro. Apertar a malha à imprensa é cercear a liberdade de expressão informativa que todos temos direito. Quantos casos de fraude, roubos, corrupção e outros crimes afins foram desencadeados pela imprensa? Muitos. Rui Rio, ao querer responsabilizar quem veicula a informação, os jornalistas, revela flagrante miopia política!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

A verdade tem de ser dita

Apesar de muita coisa boa que tem acontecido com o governo de António Costa como, por exemplo, os novos passes para transportes, a verdade cruel, nua e crua, é que algumas reformas sofreram uma perda significativa se compararmos os valores de Dezembro de 2011 com Setembro de 2019. Um caso concreto e já validado publicamente como verdadeiro, diz que a uma reforma com um valor bruto de 1074,70 € em Dezembro de 2011 correspondiam 994,74 € líquidos e que hoje à mesma reforma que tem um valor bruto de 1104,08 € só correspondem 933,58 € ,o que mostra uma perda de 61,21 € (6,15%). Os números são o que são e não mentem. Por tudo isto, se António Costa ganhar as eleições terá de olhar seriamente para as correcções que precisa fazer para que os portugueses beneficiem verdadeiramente do tão apregoado sucesso orçamental.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora