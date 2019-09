Trump e Johnson, a mesma luta

1. É absolutamente irresistível a última capa da Economist, mais uma daquelas que a revista britânica nos costuma oferecer e que têm o condão de contar uma história completa. Desta vez, a revista recorre a duas figuras da Alice no País das Maravilhas para sublinhar um facto tão evidente como preocupante: a similitude e o paralelismo dos acontecimentos políticos no Reino Unido e nos Estados Unidos nos últimos três anos. “Twitterdum and Twaddledee”, Trump e Johnson no papel dos dois irmãos gémeos que andam sempre juntos.

Continuar a ler