Kurz vence eleições austríacas e pode escolher com quem governar

As primeiras projecções do resultado das eleições legislativas antecipadas na Áustria, que se realizaram este domingo, atestam o que as sondagens já vêm dizendo há muito e dão uma vitória clara ao Partido Popular (ÖVP), do conservador Sebastian Kurz, com 37,2% do total de votos.

A confirmarem-se estes números, o chanceler austríaco cujo governo caiu em Maio, devido a um escândalo com o seu parceiro de coligação - o Partido da Liberdade (FPÖ), de extrema-direita – poderá escolher com quem quer governar. Em cima da mesa está uma de três possibilidades: outra coligação com a FPÖ; um acordo a três, com verdes e liberais; ou a reedição do bloco central que governou o país durante décadas, com os sociais-democratas – que devem ter o pior resultado da sua história.

Segundo as estimativas do SORA Institut, o Partido Social Democrata (SPÖ) foi a segunda força política mais votada, com 22%, seguido do Partido da Liberdade – formação com passado nazi, com quem Kurz esteve coligado durante pouco mais de um ano –, com 16%. Verdes (14,3%) e Nova Áustria – liberais – (7,4%) completam a lista dos partidos mais votados.