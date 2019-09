Aos 70, a China procura voltar a ser o centro do mundo

No ano passado, o grande sucesso da plataforma iQiyi, equivalente à Netflix na China, foi A História do Palácio Yanxi, uma série histórica passada entre os salões imperiais da dinastia Qing no século XVIII, que atraiu uma média de 530 milhões de espectadores por episódio. A trama cativou os chineses interessados pelos golpes palacianos, os amores entre senhores e concubinas, e até pelas roupas extravagantes dos cortesãos. Mas este ano, a programação oferecida aos amantes da ficção conheceu fortes mudanças.

