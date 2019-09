Vieira finalmente subiu ao pódio nos Mundiais de atletismo

Não foi a primeira medalha, mas foi a primeira vez que João Vieira subiu ao pódio em Mundiais de atletismo. Depois de, na madrugada anterior, se ter sagrado vice-campeão mundial dos 50km marcha em Doha, no Qatar, o atleta português recebeu neste domingo a medalha de prata das mãos de Serguei Bubka, antigo recordista mundial do salto com vara e vice-presidente da Federação Internacional de Atletismo.

Ao lado do japonês Yusuke Suzuki (ouro) e do canadiano Evan Dunfee (bronze), o veterano atleta do Sporting participou pela primeira vez numa cerimónia protocolar de entrega de medalhas na sua 11.ª participação em Mundiais para recolher esta rodela feita de prata - no início do ano já tinha, no entanto, recebido uma medalha de bronze correspondente ao terceiro lugar nos 20km marcha em Moscovo 2013, já que o atleta que venceu, o russo Aleksandr Ivanov, foi desclassificado.

A prata de João Vieira foi a primeira da comitiva portuguesa nestes Mundiais de atletismo.