Sp. Braga volta às vitórias na Liga

O Sp. Braga venceu este domingo na deslocação ao reduto do Portimonense, por 0-1, em partida da sétima jornada da I Liga, saltando para o 11.º lugar, com oito pontos, enquanto a equipa algarvia permanece nas posições de alto risco, no 15.º posto, com cinco pontos.

Paulinho (33') assinou o único golo do encontro, num remate colocado, após assistência de Ricardo Horta, em lance nascido de um roubo de bola de Galeno, na direita, a cruzar para a área.

Para a equipa de Sá Pinto, este foi o regresso às vitórias, resultado que não se verificava desde a ronda inaugural, quando venceu o Moreirense, após o que acumulou três desaires e dois empates na Liga.