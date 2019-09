Santa Clara demora para derrotar Gil Vicente

O Santa Clara venceu este domingo, por 1-0, na recepção ao Gil Vicente, em jogo da sétima jornada da I Liga, ascendendo ao sexto lugar do campeonato, com 11 pontos, a par do Boavista.

Mesmo tendo actuado desde os 25 minutos com mais uma unidade, por expulsão directa do gilista João Afonso, a formação açoriana teve que esperar pelo minuto 86, altura em que o suplente Carlos Júnior concluiu com êxito um lance de bola parada: Bruno Lamas bateu o livre junto à linha lateral, na esquerda, e Carlos Júnior aproveitou o ressalto num adversário, após cabeceamento de Schettine, para dar a vitória ao Santa Clara.

Os gilistas averbaram a quarta derrota (segunda consecutiva) nos últimos sete encontros - desde a primeira jornada -, ocupando o 13.º lugar, com 6 pontos.