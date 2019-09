V. Guimarães supera P. Ferreira nos descontos

O V. Guimarães venceu este domingo o Paços de Ferreira, por 1-0, em partida da sétima jornada da I Liga, assumindo o quarto posto da classificação, com 12 pontos, enquanto os pacenses permanecem na zona de despromoção, com quatro.

A vitória dos minhotos só ficou decidida no período de compensações, com Tapsoba a marcar o único golo do encontro na sequência de um penálti (90+4').

O lance frustrou as expectativas da equipa de Pepa, que viu ainda o defesa Bruno Santos receber ordem de expulsão depois de Tapsoba ter iludido o guarda-redes Ricardo Ribeiro.