Ricardo Pereira acelera goleada do Leicester

O defesa português do Leicester, Ricardo Pereira, abriu este domingo o caminho à goleada (5-0) da equipa comandada por Brendan Rodgers, ao apontar o golo inaugural (16') na recepção ao Newcastle, referente à sétima jornada inglesa, permitindo a continuidade dos “foxes” no pódio da Premier League, com 14 pontos, a dois do campeão Manchester City e a 7sete do líder Liverpool.

O ex-FC Porto arrancou imparável do meio-campo, fazendo uma tabela antes de percorrer mais de 30 metros para, após iludir quatro adversários, disparar com o pé esquerdo um remate indefensável.

A expulsão de Hayden, médio do Newcastle, a dois minutos do intervalo, e um autogolo de Dummet (57'), acabaram por revelar-se determinantes para o desfecho, já que o Leicester só arrancou para a goleada na segunda parte, com um bis de Jamie Vardy (54 e 64') que o nigeriano Ndidi (90') fechou.

O Leicester beneficiou do empate do West Ham (2-2) frente ao Bournemouth, na véspera, para isolar-se no terceiro lugar, aguardando apenas o Manchester United-Arsenal desta segunda-feira, para perceber se terá que conviver com os “gunners” no último lugar do pódio. O Newcastle segue no penúltimo lugar da classificação, com 5 pontos.