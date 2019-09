Pichardo fica fora das medalhas na final do triplo

Pedro Pablo Pichardo ficou fora das medalhas na final do triplo-salto nos Mundiais de atletismo que estão a decorrer em Doha, no Qatar. O luso-cubano classificou-se em quarto lugar, com a marca de 17,62m, perdendo o bronze na última ronda de saltos para Hugues Zango, do Burquina Faso, que saltou 17,66m.

Os dois lugares mais altos do pódio foram os mesmo de 2017. Christian Taylor foi campeão pela quarta vez consecutiva, saltando 17,92m, enquanto Will Claye voltou a ficar em segundo, com 17,74m.